استقبال رسمي للقائد العام في قصر الإليزيه بباريس بحضور الرئيس الفرنسي

باريس-العنوان

قال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة، إن القائد العام، المشير خليفة حفتر، وصل صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مع الجانب الفرنسي.

وذكر، أن الرئاسة الفرنسية نظّمت استقبالا رسميا بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي.

وأفاد أن ماكرون أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المُسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكدًا على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

وكان مكتب إعلام القيادة، قد ذكر أن القائد العام اجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، وذلك على هامش الزيارة.

وكان القائد العام قد وصل إلى باريس مساء أمس الأحد في زيارة رسمية، وذلك بعد تلقيه دعوة الشهر الماضي من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس.