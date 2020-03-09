بني وليد تبحث وضع خطة طوارئ لمواجهة “كورونا”

عقد في مدينة بني وليد اجتماع تشاوري على مستوى القطاع الصحي لوضع خطة طوارئ صحية داخل المستشفى العام للمدينة بعد الانتشار الملحوظ لفيروس كورونا.

وتركز الاجتماع على ضرورة رفع نسبة الوعي والترقب، كما توقف الحاضرين عند جاهزية القطاع الصحي وإمكانية توفير مكان للعزل والحجر الصحي في حالة الاشتباه بأي حالة.

وناقش الاجتماع التشاوري إمكانية تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض للرفع من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ صحي.

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