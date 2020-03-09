ماكرون لحفتر: ندعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاءه قائد الجيش خليفه حفتر، على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

وبين المكتب الإعلامي للجيش أن ماكرون أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المُسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب وذلك خلال لقاءه حفتر اليوم الاثنين بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية.

وكان في استقبال حفتر كلا من ماكرون ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدداً من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي .