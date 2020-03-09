الجنايات الدولية تفصل في أهليتها لمحاكمة سيف الإسلام

أكدت غرفة الاستئناف بمحكمة الجنايات الدولية بأن قضية سيف الإسلام القذافي مقبولة أمام المحكمة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، قد كشفت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك نوفمبر الماضي، أن فريق الدفاع عن سيف الإسلام قدموا طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم.

وفي وقت سابق أصدرت دائرة الاستئناف بمحكمة الجنايات الدولية، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من سيف الاسلام معمر القذافي، وذلك يومي 11/ 12 نوفمبر الماضي.

ودعت المحكمة، مجلس الأمن الدولي، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ “رابطة ضحايا 17 فبراير”، لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 أكتوبر المقبل.

وبينت المحكمة في البيان الذي شمل أمرها القضائي، أن جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2019، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات بشأن طلب الاستئناف المقدم من طرف سيف الإسلام القذافي، وستصدر الدائرة في الوقت المناسب توجيهات إضافية بشأن سير الإجراءات، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الأطراف ومكتب المستشار القانوني لرابطة الضحايا وأي جهات أخرى، مضيفة أنها ستدعو مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات، حول القضايا الناشئة عن الاستئناف.