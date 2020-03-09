«عدل الوفاق» تتهم «اللواء التاسع» باختطاف قاضي الخمس

اتهمت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، اللواء التاسع التابع لقوات القيادة العامة باختطاف محمد بن عامر القاضي بمحكمة الخمس في 27 فبراير الماضي.

واعتبرت في بيان رسمي، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «هذه الجريمة تعد انتهاكا جسيما لحرمة القضاء وتقويض لأعمدته المنيعة».

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وأشادت الوزارة بالوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المقار العدلية أمس الأحد، مطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. ووجهت الوزارة نداء إلى كافة الجهات الأمنية للتحرك وممارسة مهامها.

كانت المقار العدلية بالمدن الليبية نظمت وقفات احتجاجية للتنديد بخطف القاضي محمد بن عامر، وفقما ذكرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أن «مجموعة خارجة عن القانون خطفت القاضي، وذلك بالتسلل لمقر سكنه بمدينة القره بوللي في 27 فبراير الماضي».

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