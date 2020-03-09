الحويج يلتقي اللجنة الجزائرية المستقلة للتضامن مع ليبيا

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الاحد بالعاصمة الجزائرية اللجنة الجزائرية المستقلة للتضامن مع ليبيا والتي يترأسها عضو جيش التحرير الجزائري محمد الطاهر عبدالسلام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن الحويج رحب بالدور الذي تقوم به اللجنة في سبيل الوقوف مع الشعب الليبي في محنته.

وأضاف أن الجزائر تقف مع ليبيا أجل تحرير البلادنا من الإرهاب والمليشيات المدعومة من الحكومة التركية الغازية.

ويذكر ان اللجنة الجزائرية المستقلة تأسست من مختلف فعاليات المجتمع المدني الجزائري بتاريخ 15 يناير 2020م كعرفان لما قدمه الليبيين لثورة التحرير الجزائرية ابان الاستعمار الفرنسي.