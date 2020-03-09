مركزي البيضاء يدعو المؤقتة للبحث عن بدائل لتمويل الميزانية

أكد مصرف ليبيا المركزي البيضاء أن الحكومة المؤقتة قد استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي والذي امتد لخمس سنوات مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية.

وقال المصرف في بيان له أنه لا علاقة له بمرتبات العاملين بالدولة سواء اعتماداً أو سداداً فهو اختصاص ومسؤولية مباشرة للحكومة الليبية المؤقتة ووزارة المالية بها.

وأضاف المصرف “إذا كانت أرصدة الحكومة لدى المصرف المركزي بها رصيد كاف يسمح بالسداد فلا اعتراض لنا ولا علاقة لنا بها” مضيفا “حرصاً من مصرف ليبيا المركزي على الشفافية وإظهار الحقيقة فأننا نؤكد أن الحكومة المؤقتة قد استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي والذي أمتد لخمس السنوات مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية”.

وتابع المصرف “انطلاقا من أن المرتب هو حاجة ضرورية وماسة وحق مكتسب للموظف وحرصا على السلم الاجتماعي عليه فلقد قام مصرف ليبيا المركزي بتسييل مرتبات شهري يناير وفبراير لعام 2020م بحساب وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة” وتابع “لن يتوقف مصرف ليبيا المركزي على تغطية المرتبات ولكن بضوابط تلتزم بها وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة من خلال تقديمها للبيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها مصرف ليبيا المركزي بالخصوص”.

وختم البيان بالقول “نأمل من أن تكون الحكومة المؤقتة في مستوى المسئولية والمهنية لمواجهة احتياجاتها من خلال استخدام أدواتها التمويلية المتاحة لديها”.