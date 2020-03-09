تركيا تستعد لنقل دفعات جديدة من مسلحي المعارضة السورية إلى طرابلس

أعلن المرصد السوري المعارض نقلا عن مصادر موثوقة، أن دفعة جديدة من فصيل لواء المعتصم سيتم نقلها إلى ليبيا من قبل تركيا خلال الساعات القادمة، وأضاف المرصد السوري أن موجة انتقال المسلحين السوريين إلى أوروبا بعد وصولهم إلى ليبيا تتصاعد، وأن نحو أربعين عنصرا من فصيل “الحمزات” وفصائل أخرى فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الماضية، ليبلغ تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوروبا نحو مئتي مقاتل، فيما نشر المرصد عدد القتلى من هؤلاء المسلحين خلال المعارك في طرابلس والذي بلغ مئة وسبعة عشر مسلحا من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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