فرنسا تدعم “الصحة الليبية” بـ500 ألف يورو

أعلنت سفارة فرنسا لدى ليبيا، اليوم الاثنين، أنها ستساهم بمبلغ 500 ألف يورو لدعم مشروع جديد لتعزيز الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ورعاية المواليد الجدد في ليبيا.

ولفتت إلى أن التوقيع على المساعدات تم خلال حفل أقيم يوم الجمعة الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، موضحة أن الاتفاق تم بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت السفارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه المبادرة تعزز التزام فرنسا بحقوق المرأة في ليبيا، مشددة على أن فرنسا تدعم المرأة الليبية في حقوقها وطموحاتها.

وأضافت أنها قدمت في ديسمبر 2019، مبلغ 680.164 يورو لدعم إطلاق خط هاتفي لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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