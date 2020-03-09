النويري يبحث مع السفير الأمريكي الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اليوم الاثنين بتونس العاصمة سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء بحث الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الشأن.

وتطرق اللقاء إلى عمل البعثة الأممية لدى ليبيا الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصةً عقب استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة .