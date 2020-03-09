المركزي: 3.85 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي في يناير وفبراير

أظهر بيان صادر عن مصرف المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي ثلاث مليارات و855 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح المصرف في بيان صدر اليوم الإثنين، أن المدفوعات من النقد الأجنبي للفترة من أول يناير وحتى 29 فبراير الماضي جرى توزيعها كما يلي:

ـ تغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ مليارين و 775 مليون دولار، تشمل 79 مليون دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر، و مليار 263 مليون دولار للاعتمادات، و مليار و433 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين والتأمين وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

ـ تحويلات الدولة بمبلغ مليار و80 مليون دولار، منها 408 ملايين دولار تشمل مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية، بالإضافة إلى 519 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، وكذلك 153 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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