المصرف المركزي: إيرادات النفط والغاز بلغت 380 مليون دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي إيراداته خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 29 فبراير 2020.

وأوضح المصرف في نشرته الشهرية أن الإيرادات الفلية للنفط والغاز بلغت 380 مليون دينار فيما بلغت إيرادات الضرائب 166 مليون دينار بينما بلغت إيرادات الجمارك 18 مليون ديناروبلغت إيرادات الاتصالات 228 مليون دينار.

وبلغ المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 0 بينما بلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 25 مليون دينار فيما بلغت رسوم الخدمات 86 مليون دينار وبغ إجمالي الإيرادات النفطية السيادية 903 مليون دينار بينما بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 6.110 مليار دينار.