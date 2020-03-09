خروج قسم الطوارئ بمستشفى بني وليد عن العمل بعد تخريبه من قبل مسلحين

أكد مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» خروج قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى عن العمل بعد تعرضه للتخريب والعبث من قبل «مجموعات مسلحة» هاجمت المستشفى ظهر اليوم الإثنين.

ولم يوضح التويجر تبعية «المجموعات المسلحة» التي هاجمت مستشفى بني وليد العام ولا سبب الهجوم.

يشار إلى أن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام أعيد افتتاحه قبل أيام بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز التي قامت بها إدارة المستشفى.

وأظهرت صور تحصلت عليها «بوابة الوسط» طلقات رصاص فارغة داخل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام، وتعرض سيارات إسعاف لإطلاق نار وتكسير زجاجها.

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