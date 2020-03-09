المصرف المركزي: الإنفاق على المرتبات بلغ صفر

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي الإنفاق خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 29 فبراير 2020.

وأوضح المصرف في نشرته الشهرية أن النفقات الفعلية على الباب الأول “المرتبات” والباب الثالث “التنمية” بلغت 0 فيما بلغ الإنفاق على الباب الثاني “التسييرية” 5 مليون دينار وبلغ الإنفاق على الباب الرابع “الدعم” 445 مليون دينار وبذلك بلغ إجمالي الإنفاق 450 مليون دينار.

وأشار المصرف إلى أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهري يناير وفبراير 2020 إلى خسائر مباشرة زادت عن 2.7 مليار دولار في ظل انهيار أسعار النفط في السوق العالمي فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية الموردة لمصرف ليبيا المركزي خلال الفترة 3.251 مليار ديار منها 2.871 مليار دينار صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر 2019 ومبلغ 350 مليون دينار حصيلة الصادرات النفطية خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وبين المصرف أن إيرادات الاتصالات تمثل إيرادات مستحقة عن عام 2019 وردت خلال شهر فبراير 2020

وأضاف المصرف أن الإيرادات الفعلية للنفط والغاز بلغت 380 مليون دينار فيما بلغت إيرادات الضرائب 166 مليون دينار بينما بلغت إيرادات الجمارك 18 مليون ديناروبلغت إيرادات الاتصالات 228 مليون دينار.

وبلغ المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 0 بينما بلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 25 مليون دينار فيما بلغت رسوم الخدمات 86 مليون دينار وبغ إجمالي الإيرادات النفطية السيادية 903 مليون دينار بينما بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 6.110 مليار دينار.