قوافل الصحة المدرسية ببنغازي تواصل عمليات الكشف الطبي على طلبة المدارس

بنغازي-العنوان

واصلت قوافل الصحة المدرسية، اليوم الإثنين، إجراء الكشوفات الطبية التي تستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي في مدينة بنغازي وضواحيها.

وتابعت صحيفة العنوان اليوم الإثنين عمليات الكشف الطبي التي أجراها أحد الفرق الطبية داخل مدرسة النور بالمنطقة التعليمية البركة.

وأعلن مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، يوم الأحد، انطلاق قوافل الصحة المدرسية، مشيرًا إلى أنها ستجري الكشف الطبي على التلاميذ للاطمئنان على صحتهم.

وأوضحت، أن الكشف الطبي، يشمل الفحص العام وكشف النظر والجلدية والأسنان والتغذية، بالإضافة إلى إقامة برامج التوعية والتثقيف الصحي، وبرامج الصحة النفسية والاجتماعية، ومتابعة البيئة المدرسية، والتفتيش على المقصف المدرسي.

وبيّنت أن الانطلاقة بدأت بعدد 25 فريقا يضم كافة التخصصات الطبية، وذلك في أربعة مناطق تعليمية، ووهي البركة والسلاوي وبنغازي المدينة والمناطق المجاورة لمدينة بنغازي.