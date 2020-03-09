إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 3.855 مليار دولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقط الأجنبي بلغ خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 29 فبراير 2020 بلغ 3.855 مليار دولار.

وأوضح المصرف أنه من إجمالي 3.855 مليار دولار جرى دفع 2.775 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل (79 مليون دينار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر و 1.263 مليار دولار للاعتمادات و1.433 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين).

وأشار إلى أن مبلغ 1.080 مليار دولار كان تحويلات الدولة منها 408 مليون دولار تشمل (مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية) 519 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصرفات المؤسسة) و 153 مليون دولار لتغطية اعتماد الجهات العامة.