معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا

تونس 09 مارس 2020 (وال) – التقى معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ فوزي النوير، اليوم الإثنين بالعاصمة التونسية تونس، بسعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السيد “ريتشارد نورلاند”، وذلك لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي.

وتناول لقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الشأن.

كما تطرق اللقاء إلى عمل البعثة الأممية لدى ليبيا الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصةً عقب استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة. (وال – تونس) ا م

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