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المركزي ينشر أرقام “الإيراد والإنفاق”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرc، اليوم الاثنين، أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 6.110 مليار دينار، فيما وصلت إيرادات النفط والغاز إلى 380 مليون دينار.

وأضاف المصرف في بيان، أن إيرادات الضرائب في ذات الفترة بلغت 166 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات الجمارك 18 مليون دينار فقط، فيما بلغت إيرادات الاتصالات 228 مليون دينار.

وأظهر البيان أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية حققت 25 مليون دينار، في حين سجل بند رسم الخدمات والإيرادات الأخرى 86 مليون دينار. كما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 903 ملايين دينار.

وبشأن الإنفاق، أظهر البيان أنه لم يسجل أي مبالغ على بند المرتبات، أو التنمية، فيما سجل بند الدعم مبلغ 445 مليون دينار، والنفقات التسييرية 5 ملايين، ليكون الإجمالي 450 مليون دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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