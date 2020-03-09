ميناء بنغازي يستقبل ثلاث سفن محملة ببضائع مختلفة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
09 March, 2020
استقبل ميناء بنغازي البحري ثلاث سفن تحمل بضائع وسلع متنوعة من أخشاب وحبوب القمح وغيرها من السلع.
وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات( لوتس) وعلى متنها عدد 342 حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المختلفة كما دخلت للميناء سفينة نقل الحبوب (إيلين) وعلى متنها 13600 طن من حبوب القمح بالإضافة إلى السفينة( أي كي سويڤ) وعلى متنها 968 ربطة من الخشب الصناعي.
وأكد الشهيبي أنه يجري الكشف على أطقم السفن الواردة للميناء للتأكد من خلوهم من الأمراض.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك