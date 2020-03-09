استقبل ميناء بنغازي البحري ثلاث سفن تحمل بضائع وسلع متنوعة من أخشاب وحبوب القمح وغيرها من السلع.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات( لوتس) وعلى متنها عدد 342 حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المختلفة كما دخلت للميناء سفينة نقل الحبوب (إيلين) وعلى متنها 13600 طن من حبوب القمح بالإضافة إلى السفينة( أي كي سويڤ) وعلى متنها 968 ربطة من الخشب الصناعي.

وأكد الشهيبي أنه يجري الكشف على أطقم السفن الواردة للميناء للتأكد من خلوهم من الأمراض.