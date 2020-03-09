تركيا تستعد لإرسال دفعات مقاتلين إلى طرابلس

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، بلغ نحو 4750 مقاتلا، مضيفا أن أنقرة تعمل على تجهيز دفعات جديدة من المقاتلين لإرسالهم إلى طرابلس.

وكشف عبدالرحمن، خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، اليوم الاثنين، أن تركيا تستعد لنقل 117 مقاتلا من “لواء المعتصم وفرقة السلطان”، إلى ليبيا، في حين بلغ عدد المرتزقة بالمعسكرات السورية تحت قيادة الأتراك 1900 مقاتل سيتم نقلهم لاحقا إلى طرابلس.

وعن كيفية نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، قال عبدالرحمن إنها لم تقتصر على الجو، حيث تم نقل دفعات إلى ليبيا على متن بواخر تركية عسكرية توجهت إلى ميناء طرابلس.

وبشأن عدد القتلى بين المرتزقة السوريين في طرابلس، أكد مدير المرصد السوري، أنه فاق الـ120 مقاتلا يتوزعون على فرقة سليمان شاه والسلطان مراد والحمزات وصقور الشام ولواء المعتصم، وأن 7 منهم قتلوا على يد كتائب متشددة موالية لحكومة الوفاق عند محاولتهم تصوير معاركهم ضد الجيش الوطني.

ولفت رامي عبد الرحمن إلى أن هناك نحو 200 مرتزق باتوا في أوروبا فعليا، عبر الشواطئ الليبية، كما هناك مجموعة أخرى تتحضر للتوجه إلى أوروبا، مضيفا أن الواصلين إلى أوروبا لا علاقة لهم بالمجموعات الجهادية، وينتمون للمجموعات الإسلامية التي كانت تقاتل النظام السوري وانضمت لاحقا تحت إمرة الجيش الوطني العامل تحت الإمرة السورية.

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