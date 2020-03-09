الجراري يطالب باجتماع ليبي مصري لمناقشة استيراد السلع خلال شهر رمضان

طالب رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي إبراهيم الجراري من مدير عام الجمارك في ليبيا ومصر، ورئيسي الغرفة التجارية في كل من ليبيا ومصر بعقد اجتماع لمناقشة الأمور المتعلقة بالسلع التموينية التي سيتم استيرادها من مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضاف الجراري في بيان له أن تسهيل إجراءات عبور السلع من منفذ السلوم البري من بين المواضيع التي ستناقش، مقترحا استيراد السلع والبضائع التي يحتاجها السوق الليبي خلال شهر رمضان من دولة مصر لجودتها وقرب المسافة بين البلدين، كما نصح الجراري التجار ورجال الأعمال بعدم السفر إلى الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا كالاتحاد الأوروبي والصين ودول الخليج.

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