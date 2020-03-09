حفتر لماكرون: سنلتزم بوقف إطلاق النار إذا احترمت قوات الوفاق ذلك

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ذكر مصدر رئاسي فرنسي، اليوم الإثنين، إن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه سيوقع وقف إطلاق النار ويلتزم به إذا احترمت قوات حكومة الوفاق بها.

وقال المصدر، وفقًا لوكالة رويترز، “إن حفتر أكّد لنا أنه ملتزم بالتوقيع على وقف إطلاق النار لكن هذا الالتزام سيتوقف إذا لم تحترم الميليشيات ذلك”.

يأتي ذلك بعد لقاء حفتر مع ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن حفتر التقى بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مع ماكرون، مشيرًا إلى أن الرئاسة الفرنسية نظّمت استقبالا رسميا حضره رئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي.

وأفاد المكتب، أن حفتر بحث مع الجانب الفرنسي آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي أشاد بالدور المحوري الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي في دعم عمليات مكافحة الإرهاب.

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