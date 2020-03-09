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أول رد فعل من عائلة القذافي على حكم الجنايات الدولية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد هانيبال القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي قائلا إنها تتسم بالعند مثل “بغل” عندما يتعلق الأمر بتسليم شقيقه سيف الإسلام.

وقال هانيبال في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “إن هؤلاء القضاة هم من المتسللين الحكوميين والمثقفين الذين يبدون ولاءهم لأسيادهم من خلال تنفيذ تصميمات القوى الإمبريالية ومن المؤسف للغاية أن عددًا كبيرًا من مجرمي الحرب يتمتعون بالإفلات من العقاب، كما يشغل عدد منهم مناصب في السلطة” مضيفا “لا يوجد طغيان أكبر من الذي يرتكب تحت درع القانون وباسم العدالة”.

وتابع هانيبال “ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية هي عنيدة مثل بغل عندما يتعلق الأمر بتسليم سيف الإسلام القذافي نفسه” مضيفا إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة “لا تزال تنبح على الشجرة الخطأ”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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