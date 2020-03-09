المرصد السوري: تركيا ستنقل دفعات جديدة من الفصائل السورية خلال الساعات القادمة

ليبيا – علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن دفعة جديدة من فصيل “لواء المعتصم” سيتم نقلها إلى ليبيا من قبل تركيا خلال الساعات القادمة وذلك في إطار استمرار تركيا بعملية نقل المرتزقة إلى ليبيا.

المرصد السوري أشار عبر مكتبه الإعلامي إلى أن عملية فرار المقاتلين السوريين في ليبيا نحو أوربا مستمرة بشكل متصاعد حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن نحو 40 من فصيل “الحمزات” وفصائل أخرى فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الفائتة ليرتفع تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوربا إلى نحو 200.

ووثق المرصد مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك ليبيا ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى كل من 3 نقاط طبية تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور و ومصحة غوط الشعال.

ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند ومع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا 6000 شخص إلا أن عمليات التجنيد سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”ومنطقة شمال شرق سورية والمتطوعين هم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”وذلك بالتزامن مع استمرار الاستياء الشعبي الكبير من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا في الوقت الذي يجب أن يبقوا هؤلاء للوقوف في وجه قوات النظام التي تشن عمليات عسكرية بدعم روسي في حلب وإدلب.

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