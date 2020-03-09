الجهاني: فرنسا تهدف من خلال لقاء ماكرون والمشير حفتر للوصول إلى حل سياسي في ليبيا

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن زيارة قائد الجيش المشير خليفة حفتر إلى باريس مهمة لأن فرنسا تهدف من خلالها تنشيط الحل السياسي في ليبيا.

الجهاني وفي تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” اليوم الاثنين أوضح أن اللقاء سيشهد أيضا مناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا، معربا عن أمله أن يكون اللقاء امتدادا لمؤتمر برلين الذي يمتلك مخرجات جيدة حسب تعبيره.