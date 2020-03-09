معزب: أستبعد إيجاد حل شامل للأزمة الليبية في ظل تداعيات فيروس كورونا عالميا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد امعزب إن مجلسهم يتابع عن كثب مسألة استقالة المبعوث الأممي ومسألة المسارات السياسية والعسكرية بعد الاستقالة عن طريق لجنتي الحوار المكلفتين بمتابعة دقيقة لما يجري أولاً بأول.

امعزب أشار في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حوار جنيف تعطل بعد إعلان استقالة سلامة بالإضافة للعقبات التي تعترضه والمتمثلة بغياب مجلسي النواب والدولة عن طاولة الحوار الذي سيجهض العملية السياسية.

وأكد على أنه للآن الصورة العامة مشوهه وغير واضحة إن كان سيستمر سلامة بعمله إلى حين تعيين شخص غيره أم تكليف ستيفاني وليامز لإستكمال المدة المعينة المحددة له.

وإستبعد إيجاد حل شامل وكامل بالنسبة للأزمة الليبية وتحقيقه في وقت قصير خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا الكبيرة في العالم، معتبراً أن الأزمة الليبية أصبحت مطولة و ليست في يد الليبيين.

كما استطرد حديثه:”لا يوجد أزمة في العالم إلا وانتهت بحل سياسي شئنا أم أبينا لكن بالنسبة للأزمة الليبية نتمنى ولو أنه في ظل قفل الموارد النفط و الميزانية المقترحة 40 مليار هذا العام إعتماد 20 على تحويل النقد من الدينار للدولار التي يأخذوها من المواطنيين و6 مليار من النفط كأنهم يضعون في أفكارهم أن النفط سيبقى مغلق لنهاية العام”.

ولفت إلى أن كل السيطرة منوطة بحكومة الوفاق والمنافذ البحرية و الموانئ وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي فلم يتم تكليف أي جهة أخرى بها سواء القبائل أو القيادة العامة.

وعلق على إغلاق الحقول النفطية قائلاً أن هناك نوع من التواطؤ الدولي مجهول المصدر، مطالباً حكومة الوفاق بالضغط في هذا الاتجاه والمطالبة بتنفيذ الاتفاق السياسي بكل حذافيره.

كما دعا حكومة الوفاق إلى الإهتمام والتركيز على ملف النفط من خلال الاتصالات بالدول و الضغط و الحديث عنه في وسائل الإعلام وتوضيح أن الجدل و الغوغاء التي حصلت سببها القبائل بعد قيامها بما وصفها بـ”الفعلة النكرة المستهجنة” بحسب تعبيره.

وشدد على أن أي شخص في المنطقة الشرقية لا يستطيع التحرك دون تلقي الأوامر من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر و جماعته بحسب قوله، مشيراً إلى أن الأجسام الثلاث المنبثقة من الاتفاق السياسي تستطيع التواصل مع الدول سواء الإقليمية أو الكبرى لحل إشكالية النفط التي تؤثر بشكل خطير على المجتمع والمواطن الليبي.

وذكر أنه في حال تظافرت الجهود محلياً من ناحية الأجسام الثلاث لا شك أنه سيكون لها صوت و تأثير فيما يتعلق بملف التفط من خلال إثارة الموضوع و تناوله والتركيز عليه للحصول على نتائج خلال وقت قصير.

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