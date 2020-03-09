النويري ونورلاند يبحثان جهود حل الأزمة الليبية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة التونسية.

ووفق موقع المجلس فقد تناول اللقاء الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية، ودور الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن ذاته، كما تطرق اللقاء إلى عمل البعثة الأممية لدى ليبيا وجهودها الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة، خاصة عقب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة.

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