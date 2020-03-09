“النويري” و “نورلاند” يبحثان مستجدات الملف الليبي

العنوان_تونس

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الاثنين، بالعاصمة التونسية سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي.

وأوضح مجلس النواب عبر موقعه الرسمي، أن اللقاء تناول الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الشأن ، كما تطرق اللقاء إلى عمل البعثة الأممية لدى ليبيا الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصةً عقب استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا ” غسان سلامة ” ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة .