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“النويري” و “نورلاند” يبحثان مستجدات الملف الليبي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_تونس

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الاثنين، بالعاصمة التونسية  سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي.

وأوضح مجلس النواب عبر موقعه الرسمي، أن اللقاء تناول الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الشأن ، كما تطرق اللقاء إلى عمل البعثة الأممية لدى ليبيا الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصةً عقب استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا ” غسان سلامة ” ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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