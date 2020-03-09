بوسبيحة لبوابة إفريقيا: قرار الجنايات الدولية انتهاك للسيادة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني(خاص) |

09 March, 2020

انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان علي أبو سبيحة تأكيد غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية بأن قضية سيف الإسلام القذافي مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بوسبيحة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعد انتهاكا للسيادة الليبية لأن القضاء الليبي أصدر حكما في هذا الأمر كما أن سيف الإسلام مشمول بقانون العفو العام.

وأعرب بوسبيحة عن استنكاره لموقف حكومة الوفاق في هذا الصدد قائلا إنها يفترض أن تعمل على لم شمل الشعب الليبي خاصة وأن سيف الإسلام يتمتع بشعبية داعيا لتجاوز الأمور العالقة منذ 2011

واعتبر بوسبيحة أن موقف حكومة الوفاق جعلها خصما لليبيين خاصة وأن وزير العدل في هذه الحكومة أقر في وقت سابق بعد قدرة الوفاق على محاكمة سيف الإسلام في ليبيا.