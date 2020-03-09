الجنايات الدولية تصدر قرارا جديداً بشأن محاكمة سيف الإسلام القذافي

قضت محكمة الجنايات الدولية بأحقيتها في مواصلة محاكمة سيف الإسلام القذافي لعدم صدور أحكام نهائية بحقه في ليبيا.

وأضافت المحكمة في جلسة اليوم بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية، أن احتجاج حكومة الوفاق بعدم انطباق قانون العفو العام على سيف الإسلام هو أحد أسباب حكمها بأحقيتها في محاكمته، وكانت وزارة العدل في طرابلس قد رفضت في بيان لها في شهر نوفمبر الماضي تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته خارج ليبيا، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي.

وشددت الوزارة على تمسكها بما وصفتها بالسيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني.

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