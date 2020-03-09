

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

09 March, 2020

انتقد عضو مجلس النواب علي السعيدي تأكيد غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية بأن قضية سيف الإسلام القذافي مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أن المطالبة بمحاكمته دوليا منذ العام 2011 يأتي في سياق المؤامرة الدولية على ليبيا.

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن ليبيا لم توقع على اتفاق روما وبالتالي فإن قرارات محكمة الجنايات الدولية غير ملزمة لها كما أن سيف الإسلام استفاد من قانون العفو العام وهو الآن حر طليق بموجب التشريعات الليبية.

وأضاف السعيدي أنه جرت المطالبة بالمحاكمة الدولية لسيف الإسلام وأسرته في سياق المؤامرة الدولية على ليبيا منذ عام 2011 مع أن هناك أشخاص آخرين أولى بالمحاكمة مثل المتورطين في مجزرة غرغور وحرق المطار وقتل المدنيين.