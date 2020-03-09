النويري ونورلاند يبحثان مرحلة ما بعد سلامة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الاثنين، في تونس، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقال مجلس النواب في موقعه الإلكتروني، إن اللقاء تناول الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية، ودور الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الشأن.

وتطرق الطرفان إلى عمل البعثة الأممية لدى ليبيا الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصةً عقب استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية