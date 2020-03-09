المريمي لبوابة إفريقيا: سيف الإسلام مشمول قانون العفو العام

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

09 March, 2020

أكد المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أنه لا داعي لقيام محكمة الجنايات الدولية بالمطالبة بمحاكمة سيف الإسلام القذافي على اعتبار أنه مشمول بقانون العفو العام في ليبيا.

وقال المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن سيف الإسلام مواطن ليبي استفاد من قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي وبالتالي فإنه يحق له ممارسة حياته السياسية والاجتماعية بشكل طبيعي.

وأضاف أن المطالبات بمحاكمة سيف الإسلام دوليا جاءت في وقت كانت البلاد تشهد فيه ظروفا استثنائية أما بعد أن استقرت الأوضاع وجرى انتخاب مجلس نواب يمثل الليبيين قام المجلس بإقرار قانون العفو العام الذي شمل سيف الإسلام وبالتالي فلا داعي لمحاكمة سيف الإسلام في محكمة الجنايات الدولية.