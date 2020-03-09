امغيب: بموجب قانون العفو العام سيف الإسلام خارج دائرة الاتهام

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

09 March, 2020

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن سيف الإسلام القذافي مشمول بقانون العفو العام الذي أصدره البرلمان والذي يجعل سيف الإسلام خارج دائرة الاتهام والمحاكمة.

وأضاف امغيب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مطالبة محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة سيف الإسلام يعد انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وتشكيك في قدرة القضاء الليبي على الوفاء بالتزاماته كما أن سيف الإسلام مواطن ليبي تطبق عليه أحكام القضاء الليبي.