الجنايات الدولية تقضى بأحقيتها في استمرار محاكمة سيف الإسلام القذافي

أخبار ليبيا24

قضت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الإثنين، بأحقيتها في استمرار محاكمة سيف الإسلام معمر القذافى، الذي لم يظهر للعلن في أي مكان عام، بعدما قرار إطلاق سراحه عام 2017، إثر صدور قرار العفو العام من طرف مجلس النواب الليبي.

وأشارت دائرة الاستئناف، بحسب بيان للمحكمة نشرته على موقعها الرسمي، إلى أن المحكمة “مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية”.

وقالت، إنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص “قد حوكم بالفعل”، ولا يجوز محاكمة أي شخص “حوكم من قبل محكمة أخرى” على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك.

وأضافت، أنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ فيه ووافقت على تفسيرها لنظام روما الأساسي.

وأشارت إلى أن القرار الصادر عن ولاية قضائية وطنية يجب أن يكون نهائيًا قبل أن يتم إعلان قبول القضية.

وقالت، إنه بعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية وغيرها، وجدت دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في استنتاجها أن الحكم الليبي الصادر في 28 يوليو 2015 ضد القذافي قد صدر غيابياً، ويدعم ذلك أيضًا تقديمات الحكومة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي، بموجب القانون الليبي، لا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس نهائيًا.

ووافقت دائرة الاستئناف كذلك على قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن القانون الليبي رقم 6 (2015) فيما يتعلق بالعفو لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي عليها من قبل محكمة طرابلس، ووفقًا لذلك، رفضت غرفة الاستئناف استئناف القذافي.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24