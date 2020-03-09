بدء صيانة وتطوير فندق أوزو ببنغازي المملوك للضمان الاجتماعي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

باشرت الشركة المنفذة لفندق أوزو السياحي بمدينة بنغازي في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للفندق المملوك لصندوق الضمان الاجتماعي.

وستشرف على تنفيذ هذا المشروع شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري بعد أن بدأت في تنفيذ المشروع قبل حوالي شهر ماضي، بحسب ما أوضح مدير المركز الإعلامي للشركة إبراهيم مجاور.

وقال مجاور لوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الإثنين، إن فترة تنفيذ المشروع 22 شهرا وبدأت عملية التنفيذ منذ حوالي شهر، بعد أن رسا عطاء المشروع على شركة برقة العام الماضي عقب منافسة من خمس شركات محلية.

وأشار مجاور، إلى أن شركة “هلتون” العالمية المختصة بالفنادق هي التي وضعت التصاميم والدراسات الشاملة لصيانة وتطوير فندق أوزو في عام 2010.

وأعلن صندوق الضمان عن رسو المناقصة لشركة برقة وفق الدراسات والمعايير والشروط التي وضعتها الشركة العالمية، واعتماد ديوان المحاسبة موافقته على المناقصة لشركة برقة بعد استيفائها للمتطلبات القانونية والمعيارية والتأمينية، وفق ما ذكر مجاور.

وأضاف مدير المركز الإعلامي لشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري، أن هذا المشروع يتضمن صيانة فندق أوزو وتطويره من 3 نجوم إلى 5 نجوم بحسب المعايير ومتطلبات والمقاييس العالمية.

يشار إلى أن فندق أوزو السياحي أحد أشهر الفنادق في بنغازي والمنطقة الشرقية قد افتتح في عام 1984 ويحتوي على 6 طوابق، ليغلق الفندق في عام 2009 لغرض الصيانة والتطوير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24