النويري يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الإثنين بالعاصمة التونسية، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي.

وأفاد، ديوان مجلس النواب على موقعه الرسمي، أن اللقاء تناول الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الشأن.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى عمل البعثة الأممية لدى ليبيا الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصة عقب استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة.

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