موسع .. مصادر بالقيادة العامة تنفي للعنوان قيام المشير خليفة حفتر بزيارة سوريا

العنوان_بنغازي

نفى مصدر بمكتب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لصحيفة العنوان قيام القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأي زيارة إلى سوريا والتي ذكرت تحديداً في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نقلاً عن مصادر لم تذكرها الصحيفة .

وكانت «الشرق الأوسط» قد ادعت حصولها على معلومات عن زيارة سرية لقائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر إلى دمشق، مهدت الأرضية أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الحكومة الليبية في بنغازي والحكومة السورية في دمشق،وهو مانفته القيادة العامة بشكل كامل .