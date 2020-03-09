مصر تدعو لتعيين مبعوث أممي في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية، بعد استقالة غسان سلامة.

وبحث شكري في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، آخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن الاتصال بحث سُبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة.