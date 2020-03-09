قضية شغلت الرأي العام..جنائي بنغازي يضبط المتورطين في مقتل عامل سوداني

أخبار ليبيا24

أكدت مُديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين أن قسم البحث الجنائي نجح في فك ألغاز جريمة مقتل عامل سوداني الجنسية وحرق عيادة مُجمع السلاوي.

ساعات معدودة وتم كشف غموض هذه الواقعة ، واستطاع قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي ان يحتويها ويكشف اطرافها فى وقت قياسي.

حيثُ أحبط اعضاء قسم البحث الجنائي بُمديرية الأمن، مخططات تخريبية، من جانب تشكيل عصابي كان يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة ، ولكن يقظة وكفاءة رجال الشرطة، والتى تطورت بشكل كبير، واجهتهم بمنتهى الحزم ، حيثُ نجح اعضاء قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن، فى كشف غموضها والقبض على مُرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

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