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تونس-بوابة افريقيا الاخبارية |

09 March, 2020

قال تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة إنه يتابع بأسف كبير ما تعرضت له عملية التحول الديمقراطي الإفريقي من استهداف ممثلة في حادثين إرهابيين بكل من السودان وتونس.

وعبر تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة في بيان صادر عنه مساء الاثنين تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه عن تأثره البالغ بالحادثيين الإرهابيين اللذان وقعا بكل من تونس والسودان، مؤكدا قلقه إزاء تزايد العمليات الإرهابية التي تستهدف المنطقة كلها، حيث تنتصب علامات الاستفهام عن تزامن هذه الأحداث وقت حدوثها وفي بلدين عربيين يعرفان تحولاً سياسياً وانتقالاً نحو دمقرطة نظام الحكم فيهما؟

وقال البيان إن هذه المحاولات الإرهابية وإن كانت تعبِّر عن إفلاس وتقهقر الجماعات الإرهابية في دول الساحل وشمال إفريقيا ومصر والسودان، فإنها أيضا تُعد محاولات يائسة لتأسيس دولة داعش بإفريقيا بعدما تلقت هذه الجماعات خسارات كُبرى وهزائم في العراق وسوريا.

وحذر لتحالف حكومات إفريقيا ومنظماتها من جر إفريقيا إلى صراع دموي غير مأمون العواقب ،مطالبا الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورهما لتوقيع ميثاق السلم والأمن، من أجل مكافحة الإرهاب والوقوف ضد أعمال العنف والتطرف ونبذ أي سلوك من شأنه إشاعة الكراهية.

وأعرب تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة عن عزمه مواصلة النضال المستميت ضد الارهاب والتطرف وخطاب الكراهية من خلال تكثيف اللقاءات الحوارية والإقليمية لمكاتبه وأعضائه. مجددا ثباته الصلب على مبادئ وقيم الإنسانية النبيلة الضامنة لحق الشعوب في الحياة والحرية والسلام، داعياً الجميع إلى الاصطفاف حول هذه المبادئ لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وسلامة المنطقة.