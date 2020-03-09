خسائر “إغلاق النفط” تقترب من الملياري دولار

تقترب الخسائر جراء إغلاق المنشآت النفطية منذ 17 يناير الماضي من حاجز الملياري دولار أمريكي، في حين انخفض الإنتاج إلى نحو 114 ألف برميل يوميا بحلول يوم الأحد، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة في بيان إن “الانخفاض القسري في الإنتاج تسبّب في خسائر مالية تجاوزت 2,932 مليار دولار أمريكي، مضيفة أن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاد، الأمر الذي قد يؤدّي إلى نقص في الإمدادات بعدد من المناطق خلال الأسبوع القادم، على الرغم من استمرار المؤسسة في توفير المحروقات إلى كافّة المناطق بكميات كافية.

وعبّرت المؤسسة الوطنية عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

وأشارت المؤسسة إلى أن ناقلة بنزين بدأت عملية التفريغ في ميناء بنغازي اليوم، فيما يتوقع وصول ناقلة غاز مسال غدا، موضحة أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية ما تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

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