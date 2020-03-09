«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل حالات إصابة أو اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه لم يسجل أي حالات اشتباه بفيروس «كورونا» في أنحاء ليبيا، بناءً على البيانات الواردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

ولفت المركز في نشرته اليومية عن الفيروس إلى تسجيل 113 ألفا و584 حالة إصابة مؤكدة عالميًا بالفيروس، الذي ظهر في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض المركز إجراءاته لمنع تسلل الفيروس القاتل إلى التراب الليبي، والتي شملت تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكل المنافذ.

كما تضمنت الإجراءات كذلك إعداد دليل طبي للعاملين في المجال الصحي، وكذلك رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، واختتام ورشة عمل تدريبية لفرق الاستجابة السريعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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