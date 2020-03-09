العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها أمام الدينار.. وخبراء يوضحون السبب!

لليوم الثالث على التوالي، ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وصعد الدولار في ختام تداولات الاثنين بمقدار ربع دينار وبيع في سوق المشير بـ4.95 دنانير، وهو السعر ذاته الذي بيع فيه الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا.

أما اليورو فقد قفز في تداولات اليوم إلى 5.50 مسجلا ارتفاعا قدره 35 قرشا، فيما تم بيع غرام الذهب عيار 18 كسر بـ189 دينارا، مرتفعا 8 دنانير.

وبشأن العملات الأخرى، صعدت الليرة التركية بمقدار 6 قروش وتم بيعها في سوق المشير بـ80 قرشا، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.73 دينار، بينما تخطى الجنيه المصري حاجز الـ30 قرشا لأول مرة منذ أشهر، وبيع في المنطقة الحدودية بين البلدين بـ31 قرشا للجنيه.

وأرجع خبراء المال صعود العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين والتجار بسبب استمرار وقف منظومتي الاعتمادات والـ10 آلاف دولار للأسبوع الثاني على التوالي في كافة المصارف، وتزامن هذا مع غياب أي توضيح من مصرف ليبيا المركزي حول سبب وقف المنظومة أو إمكانية عودتها للعمل.

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