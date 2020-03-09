طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليومين.. تقلبات جوية وأمطار غزيرة وجيدة بهذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا للايام القادمة أن تشهد الاجواء تأثر مناطق شمال غرب ليبيا بتقلبات جوية بداية من يوم الثلاثاء 11 مارس، والتقلبات الجوية ستؤدي إلى سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على المناطق الممتدة من رأس جدير وحتى مصراتة ومسلاتة و بن وليد و ترهونة والقريات ومناطق الجبل الغربي و السدادة والوشكة وبونجيم.

وأضافت التقارير إلى أن التقلبات الجوية بداية من يوم الاربعاء ستشمل مناطق الوسط والجفرة وبعض مناطق الشمال الشرقي – السرير وتازربو.

وفي التفاصيل واعتباراً من أواخر هذه الليلة وخلال الـ 72 ساعة القادمة من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ووسط البلاد بتقلبات جوية هامة تتمثل بالدرجة الأولى في أمطار تكون غزيرة محلياً وانخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب التقارير فإن الأمطار المصاحبة لهذه التقلبات تشمل كل من الشمال الغربي، ساحل الخليج ودواخله، أجزاء من المناطق الصحراوية بالوسط والجنوب الشرقي، الشمال الشرقي، والشريط الحدودي مع مصر.

وأشارت التقارير إلى أن الهطول متفاوت الغزارة بين مكان وآخر ويتسم بطبيعة رعدية محلياً حيث من الوارد أن تعمل الأمطار على تشكل السيول بالأودية والمناطق المنخفضة.

تفاصيل طقس الثلاثاء:

المنطقة الغربية:

الاجواء باردة وسماء مغيمة مع توقعات بهطول أمطار جيدة مصحوب بخلايا رعدية على المناطق الساحلية وجبل نفوسة والدواخل، الأمطار المتوقعة مابين متوسطة وقوية، وريح بحرية غربية نشطة تنزل درجات الحرارة خصوصاً بمناطق جبل نفوسة.

المناطق الخليج والشرقية والجبل الاخضر:

الأجواء باردة وسماء مغيمة مع احتمالية تساقط للأمطار المتفرقة على بعض المناطق، ويوم الاربعاء يتوقع ان تكون الفرصة أكبر، مع ريح نشطة وانخفاض لدرجات الحرارة.

مناطق الجنوب:

اجواء متقلبة وسماء ما بين صافية ومغيمة ومن المتوقع تساقط للأمطار جهة مناطق الحمادة والقريات مابين الخفيفة والمتوسطة، والاربعاء تتحسن بشكل أكبر ويشمل بعض المناطق منها هون وزلة ومرادة وجالو والجغبوب.

ـ درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله ،

المناطق الغربية مابين 8° – 19° درجة

المناطق الجنوب مابين 14° – 23° درجة

وبمناطق اقصى الجنوب الشرقي توصل لعند 29 درجة

المناطق الشرقية مابين 14° – 21° درجة.

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