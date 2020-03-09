حفتر: لن نلتزم بوقف النار ما لم تحترمه قوات الوفاق

قال مصدر في قصر الإليزيه، اليوم الاثنين للعربية نت ، إن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أكد أنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار ما لم تحترمه قوات الوفاق.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، أكد خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد المصدر أن ماكرون لا يعتزم حاليا مقابلة فائز السراح رئيس حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة أو التحدث معه.

وكان “الجيش الوطني الليبي” قد أفاد بأن حفتر بدأ محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.