الكشف على 4 سفن بميناء مصراتة البحري ولا تسجيل لحالات كورونا

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري سالم السفتي، الكشف على 4 سفن الإثنين، دون تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا أو أي أعراض لأمراض تنفسية، بحسب بيان لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي وقت سابق قال المركز إنه لم يسجل أي حالات اشتباه بفيروس «كورونا» في أنحاء ليبيا، بناءً على البيانات الواردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل حالات إصابة أو اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا

ولفت المركز في نشرته اليومية عن الفيروس إلى تسجيل 113 ألفا و584 حالة إصابة مؤكدة عالميًا بالفيروس، الذي ظهر في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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