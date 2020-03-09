الكشف عن تحايل تركي على خطط حظر توريد السلاح إلى ليبيا

كشفت مصادر ليبية عن تحايل تركي على السفن الأوروبية التي تتولى مهمة التصدي لتدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأكدت المصادر للبيان أن طائرة تابعة للبحرية التركية من نوع «أي.تي.أر 72» حطت في مطار مصراتة، قادمة من قاعدة سيغونيلا العسكرية الإيطالية.

ووصلت الطائرة إلى القاعدة الإيطالية، الجمعة، قادمة من مطار دالامان جنوب تركيا، قبل أن تتجه بعد ساعات إلى مطار مصراتة شرق طرابلس. وأوضحت المصادر، أن ما يميز هذه الطائرة أنها مجهزة بنظام الراديو الحديث ومعدات اتصالات للطاقم، مخصصة لمرافقة البضائع والأفراد، والقدرة على رصد السفن الأوروبية ومعرفة مسارات تحركها، للاستفادة من ذلك في تهريب الأسلحة والمرتزقة.