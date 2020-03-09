حراك شباب اجدابيا يحذر من ظهور أحزاب قبلية

أصدر حراك شباب مدينة اجدابيا بياناً مصوراً حذروا فيه من دمج القبيلة في الأمور الشبابية و محاولة زرع أشخاص مشبوهين في المشهد الشبابي ونقل مشاكل المشائخ المتراكمة داخل القبيلة لطبقة الشباب.

كما حذر بيان حراك شباب اجدابيا مما اعتبروه (تدخل بعض المشائخ في تكتلات الشباب بالمدن وكذلك الأمور الخاصة بهم ومحاولة إنشاء أحزاب قبلية مقيتة لأهداف مجهولة ..ومحاولة زرع أشخاص مشبوهين في المشهد الشبابي ، منهم من لديه سوابق مع المجموعات الإرهابية ومنهم من كان خلف المشهد ومنهم من يحمل أجندات قبلية صرف).

كما نوه الحراك على (ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الصف وتنظيمها وعدم ترك الساحة لهذة الأجندات المشبوهة وإيصال رسائل قوية اللهجة وواضحة داخل المؤتمرات والملتقيات والتجمعات التي تمثل المدينة وأهلها).

وأعلن الحراك عن فتح أبوابه لجميع من يرغب في المشاركة بصوتة من أبناء البلاد من جميع المناطق والقبائل وعلى باقي المدن التفطن جيداً وحماية مدنهم ومؤسساتها من عبث العابثين- حسب ماجاء في خاتمة البيان .

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