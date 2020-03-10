ميناء مصراتة البحري يكشف عن 4 سفن وخلوها من فيروس كورونا

أفاد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري “سالم السفتي” في بلاغ له لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بأنه تم الكشف على 4 سفن أمس الإثنين دون تسجيل حالات اشتباه لأي أعراض لأمراض تنفسية، ومنها فيروس كورونا كوفيد-19.

وأكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ” رمضان البكوش” –بدوره- عدم تسجيل حالات اشتباه لأي أعراض لأمراض تنفسية بكافة منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية، فيما واصل المركز إصداره للنشرة الوبائية الليبية ليوم الاثنين 9 مارس 2020م، على النحو التالي:

– الوضع الوبائي الليبي : لم تسجل حالات اشتباه لفيروس كورونا،بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وسجل الوضع الوبائي العالمي 113,584 حالة إصابة مؤكدة.- بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فيما يواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إجراءته المتخذة لمكافحة الفيروس بــ تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد – المتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي – تفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر – الاستجابة السريعة- تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

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